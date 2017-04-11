Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кемеровский магазин уличили в торговле подделка...

Кемеровский магазин уличили в торговле подделками CHANEL

11 апреля 2017 в 16:52

В областной столице один из магазинов, представляющих покупателям кожгалантерею, продавал изделия с логотипами известных брендов.

Полиция провела проверку данного факта. В торговой точке, действительно, были представлены подделки CHANEL и других известных марок. Это были сумки, кошельки, платки и шарфы и другие товары.

Было изъято около 50 единиц контрафактного (это подтвердила экспертиза) товара. По данному факту составлен административный протокол. Теперь владельцу торговой точки грозит штраф до 50 тыс. рублей, а также конфискация.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области


Читайте также

Content
В Кемерове пройдёт чемпионат по битью яиц
Content
В Кузбассе привлекли к ответственности сетевые компании
Content 240582
Известный кузбассовец Алексей Леонов поучаствовал в программе «Вечерний Ургант»
Content
В Новокузнецке домработница украла у хозяев более пяти миллионов рублей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?