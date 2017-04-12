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Весна пришла: аномальный ледоход и паводок в Кузбассе

12 апреля 2017 в 10:32

В ночь на 12 апреля в Кузбассе официально начался ледоход. По словам синоптиков, в этом году он аномален.

По словам синоптиков, в прошлые годы в Кемерове и Новокузнецке наблюдалось локальное вскрытие Томи.  В этом году реки вскрывались не полностью, а частично: где-то льдины отрывались и плыли по течению. Подобная аномалия связана с погодными условиями. Например, в марте не выпало достаточное количество осадков, которые спровоцировали бы активное ледотаяние. Кроме того, структура льда была неоднородной, и это также вызвало частичный отрыв льдин.

А вот уровень воды пока не удивил. Ситуация на реках области стабильная, до опасного уровня вода нигде не поднялась. В Томи в Кемерове уровень составляет 220 сантиметров, до предельной отметки остаётся ещё 540 см.

По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе установится тёплая погода. Высокие температуры спровоцируют активное таяние, а значит, уже к выходным кузбассовцы смогут наблюдать самый настоящий весенний ледоход.


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