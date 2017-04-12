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Школьница из Новокузнецка сыграла в «Синий кит»

12 апреля 2017 в 11:52

Девочка успела выполнить 9 заданий суицидальной игры.

Как уточнили в прокуратуре, по факту участия ребёнка в смертельном квесте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Установлено, что 13-летняя жительница Новокузнецка состояла в закрытой группе «ВКонтакте». С 12 по 25 марта она играла в «Синий кит».

Игру прервала мать после того, как увидела селфи дочери. На этот момент девочка уже выполнила девять заданий, в результате которых вырезала бритвой на руке надпись «F57», неглубоко порезала вену на руке и губы. Игра должна была завершиться 13 мая. Её итогом должна была стать смерть ребёнка после выполнения последнего задания.

В настоящее время расследование по факту случившегося взято на контроль прокурором Куйбышевского района Новокузнецка.


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