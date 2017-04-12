Наркоман из Ленинска-Кузнецкого четырежды обокрал собственную мать

Женщина обратилась в полицию после того, как не смогла попасть в собственную квартиру – ключ не подходил к замку. Прибывшие на место специалисты установили, что замок кто-то сменил.

После вскрытия помещения выяснилось, что из квартиры пропал телевизор стоимостью 10 тыс. руб. Также в квартире были разбиты окно и межкомнатная дверь.

Оказалось, что к случившемуся причастен 42-летний наркозависимый сын потерпевшей. Ранее он не раз похищал у матери ценные вещи – компьютер, микроволновую печь, планшет. Когда мать узнала о том, что мужчина сдал планшет в ломбард, настояла на его выкупе и даже дала сыну 7 тыс. руб. Однако полученные деньги он вновь потратил на наркотики.

После ссоры женщина уехала на дачу, чтобы успокоиться. В это время горе-отпрыск вновь проник в её квартиру, совершил очередную кражу и погром, а после сменил замок, чтобы родственница не обнаружила пропажу. В результате общая сумма причиненного ущерба составила 40 тыс. руб.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям 158 УК РФ (Кража), 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.