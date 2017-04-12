Пассажирка из Тайги избила попутчицу подстаканником

Обе участницы конфликта ехали в поезде «Москва-Чита».

Когда состав прибыл на станцию Тайга, одна из женщин стала готовиться на выход и включила в купе свет. 41-летнюю жительницу Сургута возмутило внезапное пробуждение, она стала возмущаться и пинать попутчицу.

50-летняя жительница Кузбасса не растерялась – чтобы успокоить разбушевавшуюся соседку она плеснула в нее водой, а когда это не охладило пыл, стала отбиваться от нападок подстаканником.

На шум драки прибежали проводники и другие пассажиры. Враждующих женщин развели по разным купе, тайгинка закончила туалет и покинула поезд.

После случившегося обе женщины обратились в полицию. Жительница Сургута предоставила заключение судебно-медицинской экспертизы о полученных травмах, вторая женщина также прошла обследование, но у нее особых повреждений медики не зафиксировали.

В итоге обеим женщинам грозит административное наказание виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.