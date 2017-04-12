Наркоторговку из цыганского клана приговорили к 15 годам

Преступница находилась в розыске с 2010 года.

В последний раз она была задержана при попытке сбыть 10 граммов героина. Но когда дело готовилось для передачи в суд, цыганка сбежала из-под следствия. Несколько лет ее разыскивали, и задержали только в апреле 2016 года. Ранее неоднократно судимая кемеровчанка вновь торговала наркотиками. На этот раз она продала 13 граммов героина.

Заводской районный суд Кемерова признал женщину виновной и приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

В ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что осужденная является членом цыганского клана наркоторговцев. Почти все ее родственники либо ранее были судимы за такие же преступления, либо сейчас отбывают наказание за сбыт запрещенных веществ.