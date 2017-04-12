В Кузбассе выбрали «Учителя года»

12 апреля на губернаторском приёме был назван победитель областного этапа «Учитель года». Лучшим педагогом Кузбасса признан преподаватель физики из Белова Алексей Лисов.

В это году в областном этапе приняли участие 35 учителей, при этом стаж педагогов колеблется от 3 до 28 лет. Многие конкурсанты – участники и победители федеральных и областных конкурсов профессионального мастерства, таких как «Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями», «Самый классный классный», «Новая волна», «Педагогические таланты Кузбасса», «Лучший образовательный сайт», «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» и др.

Стоит отметить, что в 2017 году в конкурсе приняли участие 12 представителей педагогических династий, общий стаж которых составляет 1012 лет. Больше всего участников специализируется на обучении ребят истории, математике, химии и работе с учениками начальных классов.

Преподавательский стаж победителя конкурса Алексея Лисова - 12 лет. На своих уроках он использует современные информационные технологии и индивидуальный подход к ученику. В 2015 году Алексей становился лауреатом областного «Учителя года», носит почётное звание «Человек года» города Белово.

На торжественном приёме талантливому педагогу вручили памятный знак «Учитель года Кузбасса» и премию в 500 тысяч рублей. Школа, в которой он преподает, получила сертификат на сумму 200 тысяч рублей.