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Кемеровчанин до смерти избил родную бабушку

12 апреля 2017 в 16:33

Изверга разозлило то, что пенсионерка выронила поданный ей стакан воды.

Вопиющий случай произошёл в начале этого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 41-летний мужчина жестоко избил 85-летнюю женщину. После случившегося преступник позвонил родственникам и сообщил, что нашёл бабушку дома избитой. Близкие приехали на место преступления вместе с полицейскими. В последние минуты жизни пенсионерка успела рассказать, кто её покалечил.

В ходе следствия было установлено, что ранее внук уже поднимал руку на престарелую родственницу, однако та не заявляла на него.

В настоящее время уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», направлено в суд.


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