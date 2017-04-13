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Пьяный кузбассовец избил сотрудницу полиции

13 апреля 2017 в 09:44

Кемеровчанин набросился на женщину-полицейского, когда та пыталась вручить ему повестку.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он категорически отказывался получать документ, проявлял агрессию и оскорблял сотрудника полиции.

 В ответ на требование прекратить противоправное поведение, злоумышленник набросился на женщину и ударил кулаком в плечо. Медики зафиксировали у пострадавшей ушиб мягких тканей.

В настоящее против нападавшего возбуждено уголовное о применении насилия в отношении представителя власти. Свою вину кемеровчанин признал и сотрудничал со следствием.


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