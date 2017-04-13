Пьяный кузбассовец избил сотрудницу полиции

Кемеровчанин набросился на женщину-полицейского, когда та пыталась вручить ему повестку.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он категорически отказывался получать документ, проявлял агрессию и оскорблял сотрудника полиции.

В ответ на требование прекратить противоправное поведение, злоумышленник набросился на женщину и ударил кулаком в плечо. Медики зафиксировали у пострадавшей ушиб мягких тканей.

В настоящее против нападавшего возбуждено уголовное о применении насилия в отношении представителя власти. Свою вину кемеровчанин признал и сотрудничал со следствием.