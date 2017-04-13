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В южной столице Кузбасса в ДТП травмированы пять человек

13 апреля 2017 в 15:09

Авария, в которой пострадали пятеро, произошла вчера поздним вечером в Новокузнецке. На улице Куйбышева столкнулись ВАЗ и Тойота.

По предварительным данным, автомобилист за рулем ВАЗа поворачивал на перекрестке налево и не уступил дорогу иномарке. В результате машины столкнулись, травмы получили пять человек: оба водителя (25 и 26 лет), 60-летняя женщина, ехавшая в отечественном авто и два пассажира Тойоты: 19-летняя девушка и 25-летний парень.

Оба водителя были трезвыми. Все обстоятельства выясняются.


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