В южной столице Кузбасса в ДТП травмированы пять человек

Авария, в которой пострадали пятеро, произошла вчера поздним вечером в Новокузнецке. На улице Куйбышева столкнулись ВАЗ и Тойота.

По предварительным данным, автомобилист за рулем ВАЗа поворачивал на перекрестке налево и не уступил дорогу иномарке. В результате машины столкнулись, травмы получили пять человек: оба водителя (25 и 26 лет), 60-летняя женщина, ехавшая в отечественном авто и два пассажира Тойоты: 19-летняя девушка и 25-летний парень.

Оба водителя были трезвыми. Все обстоятельства выясняются.