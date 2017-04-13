В Новокузнецке дорожный конфликт вылился в серьезную драку

Сегодня на улице Кутузова южной столицы Кузбасса два участника дорожного движения устроили нешуточную потасовку.

Мужчины, один из которых ехал в иномарке, другой – в автомобиле ВАЗ, подрались прямо на проезжей части. Из-за чего произошел конфликт, не ясно. По видеозаписи, запечатлевшей момент конфликта, видно, что один из участников уехал, после того как нанес несколько ударов, а второй вызвал медиков. Его увезла скорая.

Сейчас устанавливаются личности водителей.

Фото, видео: ИА "Город Nовостей"