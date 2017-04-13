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Жительница Кузбасса обвинила «Почту России» в поедании конфет из посылок

13 апреля 2017 в 16:01

Новокузнечанка обратилась в суд с требованием к ФГУП «Почта России» возместить ей моральный ущерб, причиненный тем, что посылка не была доставлена адресату.

На новогодние праздники она отправила знакомым посылку с подарком – открыткой и двумя коробками шоколадных конфет. Однако до места назначения посылка не дошла – на почте ей присвоили неверный номер, в результате чего отправление затерялось.

На почте отрицать вину не стали и возместили женщине затраты на услуги по пересылке в двойном размере.

По версии же заявительницы, неправильный номер ее отправлению сотрудники почтового отделения присвоили специально, чтобы съесть конфеты. Для восстановления нарушенных прав и возмещения морального ущерба новокузнечанка обратилась в суд с требованием обязать ответчика выплатить ей 50 тысяч рублей.

Иск женщины суд удовлетворил частично. За «съеденные» конфеты «Почта России» выплатит клиентке 2 тысячи рублей.


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