Прокопчанин отравился, подливая незамерзайку в бачок омывателя

В Прокопьевске местный житель купил стеклоомывающую жидкость в одном из автомагазинов. Когда он стал ее использовать по назначению – заливать в бак, почувствовал тошноту и слабость. В связи с этим подозрительную жидкость мужчина отдал на экспертизу в Роспотребнадзор.

Выяснилось, что в купленной незамерзайке превышено содержание метанола – его оказалось больше максимально допустимого в 10 раз. Если бы она была принята внутрь (к этому часто прибегают зависимые от алкоголя, но не имеющие денег на качественный продукт люди), то итог мог стать смертельным.

Опасную жидкость изъяли – она подлежит уничтожению. Владелица магазина, где прокопчанин купил опасную жидкость, получила штраф 30 тыс. рублей.