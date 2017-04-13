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Прокопчанин отравился, подливая незамерзайку в бачок омывателя

13 апреля 2017 в 16:06

В Прокопьевске местный житель купил стеклоомывающую жидкость в одном из автомагазинов. Когда он стал ее использовать по назначению – заливать в бак, почувствовал тошноту и слабость. В связи с этим подозрительную жидкость мужчина отдал на экспертизу в Роспотребнадзор.

Выяснилось, что в купленной незамерзайке превышено содержание метанола – его оказалось больше максимально допустимого в 10 раз. Если бы она была принята внутрь (к этому часто прибегают зависимые от алкоголя, но не имеющие денег на качественный продукт люди), то итог мог стать смертельным.

Опасную жидкость изъяли – она подлежит уничтожению. Владелица магазина, где прокопчанин купил опасную жидкость, получила штраф 30 тыс. рублей.


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