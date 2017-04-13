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Синоптики: в Кузбассе ожидаются осадки и переменчивая погода

13 апреля 2017 в 16:26

Весенние дожди начнут «мыть» Кемеровскую область уже в пятницу. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

Так, 14 апреля, во многих районах области пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью и утром возможен туман. Ветер может усилиться до 13–18 метров в секунду. Дневная температура будет достаточно высокой - в пределах 12–17 градусов выше нуля.

А вот в субботу осадки не ожидаются, столбик термометра днём покажет от 10 до 15 градусов, при этом будет достаточно ветрено - до 17 метров в секунду.

В воскресенье сохранится тёплая погода без осадков. Днём температура повысится до 14–19 градусов выше нуля. Ветер немного стихнет, его скорость будет достигать 14 метров в секунду.

В понедельник стоит вновь ожидать осадков и незначительного понижения температуры.


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