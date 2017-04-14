Потерпевшие по делу о ДТП с Мовшиным сообщили об окончании предварительного следствия

Предварительное следствие по делу о ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина окончено. Об окончании этапа рассказал московский адвокат потерпевших Евгений Черноусов.

Правозащитник сообщил, что потерпевшие уже ознакомились с материалами дела. Теперь это предстоит сделать стороне обвиняемого. После того, как с делом ознакомятся обе стороны, следователь составит обвинительное заключение, которое будет передано в прокуратуру. Если заключение будет подписано, то дело направят в суд.

Стоит отметить, что нашумевшее заключение московских экспертов, на исключении которого из списка доказательств настаивали подопечные Черноусова, осталось в деле. Напомним, что эта экспертиза признала виновным в аварии водителя Toyota Premio, который согласно заключению столичных экспертов стал поворачивать в тот момент, когда автомобиль Мовшина уже начал обгон.

При этом ранее проведенная кемеровская экспертиза вины водителя легковушки не усмотрела.

Именно из-за несоответствия выводов двух экспертиз родственники потерпевших выразили недовольство и выступили с просьбой перевести дело в другой регион. Настаивают они и на возбуждении уголовного дел по факту фальсификации результатов, считая выводы московской экспертизы заведомо ложными.

По этому поводу родственники погибших уже обращались к председателю СК России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Также они направили повторную коллективную жалобу депутату Госдумы Владимиру Жириновскому на неудовлетворительное расследование уголовного дела. Потерпевшие просят его обратиться с депутатским запросом к заместителю министра внутренних дел России – начальнику Следственного департамента МВД России Александру Романову.

Прим. ред.: напомним, что смертельное ДТП с участием Юрия Мовшина произошло в апреле 2016 года. В результате аварии погибли четыре пассажирки легкового авто.