ВНИМАНИЕ, КОНКУРС: Нарисуй цирк своей мечты!

Российская государственная цирковая компания при поддержке Министерства культуры РФ проводит конкурсы детского рисунка «Цирк моей мечты», циркового плаката «Цирк приехал!» и конкурса "Цирк сегодня, завтра и всегда".

В конкурсе «Цирк моей мечты» своё творчество смогут продемонстрировать дети в возрасте от 4 до 16 лет.

С 23 марта по 30 октября 2017 года все желающие смогут прислать свои работы на тему цирка во всем его жанровом многообразии. Итоги будут подведены до 10 ноября 2017 года.

Конкурс циркового плаката «Цирк приехал!» проводится с 23 марта 2017 года по 30 декабря 2017 года. В нём смогут принять участие как профессионалы изобразительного искусства, так и все желающие независимо от возраста, профессии и национальности. Принимаются также курсовые и дипломные работы художественно-графических и дизайнерских факультетов и отделений средних и высших учебных заведений.

Подведение итогов, награждение победителей и участников призами, премиями и ценными подарками состоится в январе-феврале 2018 года.

Не остались без возможности поучаствовать и те, кто освещает цирковые события. К участию в конкурсе «Цирк сегодня, завтра и всегда» приглашаются журналисты и редакции печатных и электронных средств массовой информации районных, областных, краевых, региональных и федеральных СМИ, являющиеся авторами материалов, рассказывающих о цирковом искусстве, а также авторы-фотографы.

Он пройдет с 23 марта 2017 года по 30 октября 2017 года. Итоги будут подведены до 10 ноября 2017 года. Темой работ является цирк во всем его жанровом многообразии, цирковое искусство как феномен отечественной современной культуры, место и значение цирка в современном социуме.

Конкурсные работы принимаются по адресу:

109012 г. Москва, ул. Пушечная, д.4, стр. 1 (указать название конкурса).

Контактные телефоны: 8 (495) 628-81-15; 8 (903) 513-33-31.

E-mail: circmechty@mail.ru

Работы на конкурсы могут быть переданы через администрацию цирков Российской государственной цирковой компании. Подробности, положения конкурсов:

-официальный сайт «Росгосцирк» http://www.circus.ru/press-servise/news/14846/

-официальный сайт «Кемеровский государственный цирк» www.circus-kemerovo.ru

Работы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.