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В Кузбассе налоговый инспектор украла у государства 1,5 миллиона рублей

08 июня 2017 в 11:19

Мошенница  «в законе» разработала преступную схему, которая позволила ей незаконным путем присвоить крупную сумму денег.

У ведущего специалиста-эксперта аналитического отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области был доступ к учетным записям. Пользуясь служебным положением, женщина вносила заранее ложные сведения о наличии у нее оснований для возврата НДФЛ. По такой схеме в течение полутора лет она перечислила из бюджета области на свой счет более 1,5 миллионов.

В настоящее время в отношении экс-сотрудницы налоговой вынесен обвинительный приговор. За мошенничество ей назначено наказание в виде двух лет условно.


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