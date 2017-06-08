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В областной столице насмерть разбился велосипедист

08 июня 2017 в 13:09

Несчастный случай произошел вечером 7 июня в районе плодопитомника.

Как рассказали свидетели происшествия, 46-летний мужчина ехал с большой скоростью и упал с велосипеда на асфальт, перелетев через руль. В результате падения пострадавший получил множественные травмы. Прибывшие медики не успели спасти ему жизнь – велосипедист скончался по пути в больницу.

Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам сотрудников ГИБДД, чаще всего велосипедисты страдают от столкновения с автомобилями, однако и самим любителям двухколесного транспортного средства следует быть максимально внимательными на дороге, заботясь о безопасном расстоянии и скорости.


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