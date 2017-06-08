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На кузбасской трассе в результате ДТП разорвало минивэн

08 июня 2017 в 15:44

Страшная авария произошла утром 8 июня на трассе Р-255 «Сибирь» на 405 километре автодороги (в Чебулинском районе).

Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Grand не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и там столкнулся со встречной фурой Volvo. В результате столкновения грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. А вот минивэн получил более серьезные повреждения – по словам очевидцев, машину буквально разорвало на две части.

По невероятной случайности обошлось без пострадавших, не ранен даже водитель Hyundai. В настоящее время по факту ДТП начата проверка.


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