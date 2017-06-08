В Кемерове иномарка вылетела на тротуар и сбила пенсионерку

ДТП произошло днём 8 июня на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская.

По предварительным данным, 34-летний водитель Fiat Panda двигался со стороны проспекта Октябрьский в направлении улицы Сибиряков-Гвардейцев. Увидев поворачивающего направо водителя, он попытался вырулить, но не справился с упралением и вылетел на тротуар.

В результате машина сбила стоявшую на тротуаре 60-летнюю женщину.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства случившегося.