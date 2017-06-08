В Кузбассе мужчина зарезал своего новоявленного ухажера

Он не принял ухаживаний и, разозлившись, нанес знакомому смертельное ножевое ранение.

Мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из них стал оказывать другому знаки внимания, однако «объект» ухаживаний не принял. На этой почве между приятелями завязался конфликт, в ходе которого 43-летний обвиняемый ударил ухажера ножом в шею. После этого он вытащил раненого в одну из надворных построек и сжег свои окровавленные вещи, чтобы замести следы.

Через несколько дней мужчина позвонил в полицию и сознался в содеянном, не сообщив свое местонахождения. Несмотря на это, в короткий срок виновный был задержан. Он признал вину и сотрудничал со следствием. В ближайшее время кузбассовец предстанет перед судом по обвинению в убийстве.