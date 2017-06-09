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Стало известно, как изменится схема движения транспорта в праздничные выходные

09 июня 2017 в 09:47

В Кемерове будет ограничено движение автомобилей связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню города и Дню России. Ограничения начнут действовать уже накануне.

Так с 12:00 11 июня до 7:00 12 июня будет перекрыто движение по проспекту Советскому от улицы Красной до 50 лет Октября.

Кроме того с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будет запрещена остановка на:

  • ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского
  • ул. Орджоникидзе;
  • ул. Весенней, от ул. Ноградской до ул. Притомской Набережной;
  • пр. Советскому, от ул. Мичурина до ул. Кирова;
  • ул. Н. Островского, от ул. Орджоникидзе до ул. Весенней;
  • ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;
  • ул. Ноградской, от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября;
  • ул. Коломейцева;
  • ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе.

 

В день празднований, 12 июня, ограничат движение:

  • с 07:00 до 13:30 на Притомской Набережной (от ул. Н. Островского до ул. Весенней).
  • с 07:00 до 23:00 – по ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского; пр. Советскому от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября; ул. Васильева, от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина; ул. Красной, от ул. Томской до ул. Притомской Набережной, ул. 50 лет Октября от ул. Красноармейской до пр. Советского; по ул. Весенней, от ул. Ноградской до ул. Притомской Набережной; ул. Коломейцева; ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;. ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Весенней; ул. Орджоникидзе, от пр. Советского до ул. Н. Островского; ул. Н. Островского, от пл. Пушкина до ул. Кирова; ул. Ноградской, от ул. Весенней до ул. 50 лет Октября.
  • с 11:30 до 18:00 – по четной стороне бульвара Строителей от пр. Ленина до пр. Химиков.
  • с 16:00 до 23:00 - по пр. Октябрьскому, от бр. Пионерского до ул. Соборной; ул. Соборной, от ул. Спортивная до пр. Октябрьского; ул. Красноармейской, от ул. Мичурина до ул. Соборной; по пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Соборной.
  • с 21:00 до 23:00 – по пр. Притомскому, от ул. Терешковой до пр. Октябрьского; пр. Октябрьскому, от ул. Соборной до ул. Терешковой; ул. Соборной, от пр. Октябрьского до пр. Ленина; Пионерскому бульвару, от пр. Ленина до пр. Октябрьского; по Центральному проезду, от пр. Ленина до пр. Октябрьского; ул. Тухачевского, от пр. Ленина до пр. Октябрьского.
  • с 21:50 до 23:00 – по ул. Красноармейской, от ул. Соборной до ул. Мичурина.

 

Припарковаться в этот день можно будет на:

  • пр. Кузнецкий (ТЦ "Я" и ТЦ "Лента");
  • пр. Советский, 25 (ТЦ "Континент", магазин "Спортмастер");
  • ул. Весенняя, 28 (площадь Волкова); 
  • пр. Ленина, 59А (ТЦ "Променад 3");
  • пр. Октябрьский, 3Г;
  • пр. Октябрьский, 2;
  • ул. Дзержинского;
  • ул. Кирова;
  • ул. Калинина;
  • ул. Кирова (у МСАУ "Стадион "Химик");
  • ул. Красная (от пр. Ленина до ул. Красноармейской);
  • ул. Мичурина (от пр. Ленина до ул. Красноармейской);
  • ул. Кирова (вдоль парка Чудес);
  • ул. Кирова (от ул. Н. Островского до пр. Советского).

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