Стало известно, как изменится схема движения транспорта в праздничные выходные

В Кемерове будет ограничено движение автомобилей связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню города и Дню России. Ограничения начнут действовать уже накануне.

Так с 12:00 11 июня до 7:00 12 июня будет перекрыто движение по проспекту Советскому от улицы Красной до 50 лет Октября.

Кроме того с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будет запрещена остановка на:

ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского

ул. Орджоникидзе;

ул. Весенней, от ул. Ноградской до ул. Притомской Набережной;

пр. Советскому, от ул. Мичурина до ул. Кирова;

ул. Н. Островского, от ул. Орджоникидзе до ул. Весенней;

ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;

ул. Ноградской, от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября;

ул. Коломейцева;

ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе.

В день празднований, 12 июня, ограничат движение:

с 07:00 до 13:30 на Притомской Набережной (от ул. Н. Островского до ул. Весенней).

на Притомской Набережной (от ул. Н. Островского до ул. Весенней). с 07:00 до 23:00 – по ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского; пр. Советскому от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября; ул. Васильева, от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина; ул. Красной, от ул. Томской до ул. Притомской Набережной, ул. 50 лет Октября от ул. Красноармейской до пр. Советского; по ул. Весенней, от ул. Ноградской до ул. Притомской Набережной; ул. Коломейцева; ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;. ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Весенней; ул. Орджоникидзе, от пр. Советского до ул. Н. Островского; ул. Н. Островского, от пл. Пушкина до ул. Кирова; ул. Ноградской, от ул. Весенней до ул. 50 лет Октября.

– по ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского; пр. Советскому от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября; ул. Васильева, от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина; ул. Красной, от ул. Томской до ул. Притомской Набережной, ул. 50 лет Октября от ул. Красноармейской до пр. Советского; по ул. Весенней, от ул. Ноградской до ул. Притомской Набережной; ул. Коломейцева; ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;. ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Весенней; ул. Орджоникидзе, от пр. Советского до ул. Н. Островского; ул. Н. Островского, от пл. Пушкина до ул. Кирова; ул. Ноградской, от ул. Весенней до ул. 50 лет Октября. с 11:30 до 18:00 – по четной стороне бульвара Строителей от пр. Ленина до пр. Химиков.

– по четной стороне бульвара Строителей от пр. Ленина до пр. Химиков. с 16:00 до 23:00 - по пр. Октябрьскому, от бр. Пионерского до ул. Соборной; ул. Соборной, от ул. Спортивная до пр. Октябрьского; ул. Красноармейской, от ул. Мичурина до ул. Соборной; по пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Соборной.

- по пр. Октябрьскому, от бр. Пионерского до ул. Соборной; ул. Соборной, от ул. Спортивная до пр. Октябрьского; ул. Красноармейской, от ул. Мичурина до ул. Соборной; по пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Соборной. с 21:00 до 23:00 – по пр. Притомскому, от ул. Терешковой до пр. Октябрьского; пр. Октябрьскому, от ул. Соборной до ул. Терешковой; ул. Соборной, от пр. Октябрьского до пр. Ленина; Пионерскому бульвару, от пр. Ленина до пр. Октябрьского; по Центральному проезду, от пр. Ленина до пр. Октябрьского; ул. Тухачевского, от пр. Ленина до пр. Октябрьского.

– по пр. Притомскому, от ул. Терешковой до пр. Октябрьского; пр. Октябрьскому, от ул. Соборной до ул. Терешковой; ул. Соборной, от пр. Октябрьского до пр. Ленина; Пионерскому бульвару, от пр. Ленина до пр. Октябрьского; по Центральному проезду, от пр. Ленина до пр. Октябрьского; ул. Тухачевского, от пр. Ленина до пр. Октябрьского. с 21:50 до 23:00 – по ул. Красноармейской, от ул. Соборной до ул. Мичурина.

Припарковаться в этот день можно будет на: