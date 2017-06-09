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В Кемеровскую область на съемки программы о резонансных преступлениях прибыл Леонид Каневский

09 июня 2017 в 12:04

Известный актер, ведущий программы «Следствие вели…» на федеральном канале Леонид Каневский приехал наш регион. Здесь будут сняты выпуски телепередачи об убийствах почти полувековой и 32-летней давности, совершенных соответственно в Мариинском районе и в городе Ленинск-Кузнецкий.

Ветераны правоохранительных органов, которые в то время расследовали эти страшные преступления, встретились со съемочной группой. В беседе Каневский рассказал о съемках популярного телесериала «Следствие ведут знатоки», который принес популярность актеру.

Передачи о кузбасских убийствах появятся в эфире НТВ в сентябре нынешнего года.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.


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