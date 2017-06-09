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Житель Крыма был задержан в столице Кузбасса за курение в самолете

09 июня 2017 в 12:46

27-летний мужчина был задержан сегодня в аэропорту им. Леонова в Кемерове. Житель Симферополя летел из родного города в столицу Кузбасса и во время полета начал курить в туалете.

Противоправные действия мужчины заметили бортпроводники. Они незамедлительно отреагировали и сообщили транспортным полицейским. Парвоохранители задержали пассажира, когда тот выходил из севшего самолета.

Свою вину мужчина признал, рассказал, что не смог справиться с желанием курить. Теперь крымчанину грозит штраф. 


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