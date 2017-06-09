Житель Крыма был задержан в столице Кузбасса за курение в самолете

27-летний мужчина был задержан сегодня в аэропорту им. Леонова в Кемерове. Житель Симферополя летел из родного города в столицу Кузбасса и во время полета начал курить в туалете.

Противоправные действия мужчины заметили бортпроводники. Они незамедлительно отреагировали и сообщили транспортным полицейским. Парвоохранители задержали пассажира, когда тот выходил из севшего самолета.

Свою вину мужчина признал, рассказал, что не смог справиться с желанием курить. Теперь крымчанину грозит штраф.