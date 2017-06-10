В Кемерове девушка за рулем задумалась и спровоцировала аварию

О ДТП, произошедшем вчера на Южном из-за автоледи, рассказали пользователи соцсети и приложили видеозапись.

Авария случилась на перекрестке. Автомобили в левом ряду начали движение, тогда как для машин в центральном ряду еще горел запрещающий сигнал светофора. Однако девушка за рулем черной иномарки начала ехать, задумавшись и не заметив, что автомобиль впереди стоит.

В итоге девушка въехала в это авто. Как сообщают очевидцы, никто в аварии не пострадал.

Кроме того, пользователи отметили неисправность светофора, т.к. горели одновременно красный и желтый сигналы.