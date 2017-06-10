Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове девушка за рулем задумалась и спрово...

В Кемерове девушка за рулем задумалась и спровоцировала аварию

10 июня 2017 в 13:07

О ДТП, произошедшем вчера на Южном из-за автоледи, рассказали пользователи соцсети и приложили видеозапись.

Авария случилась на перекрестке. Автомобили в левом ряду начали движение, тогда как для машин в центральном ряду еще горел запрещающий сигнал светофора. Однако девушка за рулем черной иномарки начала ехать, задумавшись и не заметив, что автомобиль впереди стоит.

В итоге девушка въехала в это авто. Как сообщают очевидцы, никто в аварии не пострадал.

Кроме того, пользователи отметили неисправность светофора, т.к. горели одновременно красный и желтый сигналы.


Читайте также

Content 1
В Полысаеве «любитель путешествий» добывал деньги на поездку с помощью молотка
Content
Смертельное ДТП в Мариинске: погиб водитель легковушки
Content
В Юргинском районе при пожаре погибла пенсионерка
Content
Уголовное дело по факту ДТП с участием Мовшина передано в суд

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?