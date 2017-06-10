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Упавшее от ветра дерево в областной столице заблокировало проезд на одной из улиц

10 июня 2017 в 13:19

Ночью в региональной столице бушевал штормовой ветер. Из-за непогоды дерево на ул.Гагарина рухнуло на дорогу, полностью заблокировав проезд.

В соцсетях сегодня утром водители предупредили друг друга о происшествии и сообщили, что по Гагарина не проехать от Пионерского бульвара до ул.9 Января. В настоящее время спецслужбы уже очистили проезжую часть.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не были повреждены автомобили.

Фото: Вконтакте


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