Упавшее от ветра дерево в областной столице заблокировало проезд на одной из улиц

Ночью в региональной столице бушевал штормовой ветер. Из-за непогоды дерево на ул.Гагарина рухнуло на дорогу, полностью заблокировав проезд.

В соцсетях сегодня утром водители предупредили друг друга о происшествии и сообщили, что по Гагарина не проехать от Пионерского бульвара до ул.9 Января. В настоящее время спецслужбы уже очистили проезжую часть.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не были повреждены автомобили.

Фото: Вконтакте