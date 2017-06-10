На оживленном кемеровском перекрестке второй день не работают светофоры

Жители областной столицы в соцсетях предупреждают друг друга и обсуждают ситуацию с неисправными светофорами на пересечении улиц Красноармейской и Карболитовской с Кузнецким проспектом.

Кемеровчане говорят, что светофор перестал работать еще вчера вечером, и отмечают, что проехать на перекрестке было сложно. Как рассказал один автолюбитель, многие автомобилисты не знают, что главной улицей является Красноармейская.

Сегодня с утра, по словам жительницы города, проехать было проще и водители были взаимовежливы. Сейчас на перекрестке работает регулировщик.

Фото: Вконтакте