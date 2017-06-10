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В Кузбассе бывший шахтер может лишиться квартиры из-за ошибки чиновников

10 июня 2017 в 14:07

Об этом сообщает паблик Mash/Мэш. 65-летний Владимир Волосенков, 30 лет работавший на шахте может лишиться единственного жилья. 12 лет он получал надбавки к пенсии из-за состояния здоровья. Однако сейчас чиновники решили, что начисления были ошибкой.

Теперь пенсионер, который получает 6900 рублей в месяц, вынужден вернуть 3 миллиона рублей.

Многие пользователи соцсети советуют пенсионеру обратиться в суд. Другие же не верят в правосудие. А некоторые не верят и в правдивость этой истории, хотя в паблике опубликовано видеоинтервью с бывшим шахтером.


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