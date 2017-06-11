В Кемерове в серьезном ДТП пострадал мотоциклист

Столкновение легковушки и мотоцикла произошло вчера на пересечении проспекта Ленина с ул.Терешковой в Кемерове.

По сообщениям очевидцев аварии, серьезно пострадал 31-летний мотоциклист. Из-за столкновения он потерял обувь, есть предположения, что оторван голеностоп. Мужчина был госпитализирован, о его состоянии сейчас не сообщается.

В соцсетях появилась информация, что мотоциклист нарушил Правила дорожного движения, проехав на красный свет. Однако официальной информации о том, кто спровоцировал аварию, пока нет.

В соцсетях кемеровчане поделились видео с места аварии (внимание, нецензурная лексика!)

Фото: Вконтакте