В областной столице мужчина выжил, упав с балкона на шестом этаже

Происшествие случилось в субботу вечером в Ленинском районе Кемерова. Местные жители увидели мужчину, лежащего на земле, и вызвали медиков.

После падения с балкона на шестом этаже кемеровчанин остался жив, однако получил многочисленные травмы и попал в реанимацию, врачи делают все, чтобы сохранить жизнь пострадавшего. У мужчины диагностированы многочисленные переломы, ушибы внутренних органов, кататравма.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства падения мужчины с балкона.