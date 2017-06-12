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В областной столице мужчина выжил, упав с балкона на шестом этаже

12 июня 2017 в 12:37

Происшествие случилось в субботу вечером в Ленинском районе Кемерова. Местные жители увидели мужчину, лежащего на земле, и вызвали медиков.

После падения с балкона на шестом этаже кемеровчанин остался жив, однако получил многочисленные травмы и попал в реанимацию, врачи делают все, чтобы сохранить жизнь пострадавшего. У мужчины диагностированы многочисленные переломы, ушибы внутренних органов, кататравма.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства падения мужчины с балкона.


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