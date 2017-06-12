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В Белове в реке Иня утонул 11-летний ребенок

12 июня 2017 в 13:21

Происшествие случилось 10 июня в поселке Грамотеино. СК по Кемеровской области проводит проверку по факту произошедшего.

Как было выяснено, дети пошли на реку и решили искупаться. Один из них зашел дальше других и провалился в обрыв. Друг хотел ему помочь, но мальчика уносило течением, и скоро он скрылся под водой.

Дети побежали к взрослым и рассказали о случившемся. Водолазы нашли тело ребенка в 30 метрах от берега.

Сообщается также, что родители мальчика были на работе, когда произошла трагедия.


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