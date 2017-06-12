В Таштагольском районе подростка ударило током, и он скончался

Происшествие случилось 10 июня в Таштагольском районе. Во время игры со сверстниками 15-летний подросток решил спрятаться и залез на трансформаторную будку.

Подстанция находилась на высоте 4,5 метров. Люк над лестницей не был закрыт на замок. Мальчик задел провод, находившийся под высоким напряжением. Подросток от удара током скончался.

Сейчас СК по Кемеровской области проводит проверку, после которой будет принято процессуальное решение.