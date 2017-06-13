В Анжеро-Судженске женщина организовала убийство отца своих детей ради пособия по утере кормильца

Громкое убийство произошло в 2016 году. Многодетная мать подговорила своего нынешнего супруга расправиться с отцом своих шестерых детей для того, чтобы поправить материальное положение семьи.

Обвиняемые заманили мужчину в гости к знакомому, где напоили сильнодействующим веществом, избили и задушили. Ночью злоумышленники вынесли труп из дома в лесной массив поселка Молодогвардейцев, где его и нашли правоохранители.

Опознать находку было несложно, преступники оставили в кармане убитого паспорт для того, чтобы его личность была установлена как можно быстрее. Дело в том, что после убийства женщина планировала оформить детям пенсию по потере кормильца.

В ходе расследования было установлено, что к совершению убийства причастные еще двое кузбассовцев. В ближайшее время все четверо предстанут перед судом.