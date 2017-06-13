Кемеровчане жалуются на опасный для жизни траволатор

В минувшие выходные шопинг одной из жительниц областной столицы в гипермаркете «Лента» на пр. Ленинградском, 28в закончился сотрясением головного мозга и ушибами.

Инцидент произошел в обеденное время 11 июня. Как рассказала редакции пострадавшая, причиной травмы послужило падение на пассажирском конвейере и халатность сотрудников торгового центра.

- Мы с супругом спускались к выходу магазина, - пожаловалась посетительница ТЦ, - я даже не успела заметить, как сверху на нас полетела тележка с кабинкой для детей. Она проехала мимо моего мужа, выбив из рук пакеты, и ударила меня по ногам. В результате я упала на спину, ударившись затылком о ленту траволатора. Тележка упала на меня сверху.

- К нам сразу поспешили покупатели, стоявшие впереди, - рассказал муж покупательницы. – В первую очередь они поблагодарили жену за то, что она, несмотря на падение, попыталась задержать тележку, и та не травмировала стоявших ниже детей.

По словам свидетелей происшествия, сотрудники «Ленты» не только не оказали первую помощь, но даже не поинтересовались самочувствием покупательницы.

- Работники стали спешно убирать наши рассыпавшиеся покупки и сразу сказали, что их вины во всем произошедшем нет, - продолжает женщина, – якобы тележку на пассажирский конвейер столкнул ребенок. На вопрос моего мужа, почему видевшие ребенка с тележкой охранники не предприняли никаких мер, чтоб избежать трагедии, администратор ответила, что это не входит в их обязанности.

Как пояснил редакции один сотрудник другого крупного торгового предприятия Кемерова, согласно ГОСТу тележки должны фиксироваться на ленте траволатора. Предусмотрено ли это в гипермаркете «Лента», специалист ответить затруднился.

Как стало известно корреспонденту «С тобой», данные тележки с кабинками для детей вообще не предназначены для их перевозки на пассажирском конвейере. Кстати, это указано на специальных табличках. Администратор пояснила пострадавшей, что предупредив покупателей, гипермаркет не несет ответственности за то, что они не соблюдают установленных правил.

В связи с плохим самочувствием пострадавшей покупательнице пришлось обратиться в травмпункт. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. Как стало известно из собственных источников, тележку на конвейер действительно вытолкнул ребенок. Его бабушка находилась в рассчетно-кассовой зоне, а малыш в это время катался на тележке по торговому залу. Почему противоправным поведением не заинтересовались охранники, призванные поддерживать порядок на территории торгового центра, предстоит выяснить уже полицейским.

- Странно, что видев всё происходящее, женщина, чей ребенок так неосторожно «поиграл» с тележкой, даже не проявила интереса к пострадавшей, - прокомментировал случай один из очевидцев. – Скорее всего, она постаралась быстрее уйти, чтобы не отвечать за свою беспечность.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. По её итогам будет принято процессуальное решение.