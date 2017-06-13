Житель Ленинска-Кузнецкого избил кочергой мать и убил отца

Преступление произошло осенью 2016 года.

44-летний кузбассовец приехал к пожилым родителям, чтобы помочь с копкой картофеля. В этот момент родственники распивали спиртные напитки, и мужчина присоединился к застолью.

В какой-то момент сын решил, что отцу пора прекратить пить. На этой почве между родственниками произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил металлической кочергой отца и заступившуюся за него супругу.

В настоящее время мужчина признан по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима.