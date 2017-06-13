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Появились подробности аварии с участием мотоциклиста и Мерседеса

13 июня 2017 в 20:36

В ГИБДД рассказали о столкновении мотоцикла и Мерседеса, случившемся в субботу, 10 июня. По информации ведомства мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, получил перелом голени и сейчас находится в медучреждении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что мотоциклист нарушал Правила дорожного движения. Он проехал на запрещающий сигнал светофора, к тому же не имел прав, полиса ОСАГО, мотоцикл не был надлежащим образом зарегистрирован.


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