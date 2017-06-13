Появились подробности аварии с участием мотоциклиста и Мерседеса

В ГИБДД рассказали о столкновении мотоцикла и Мерседеса, случившемся в субботу, 10 июня. По информации ведомства мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, получил перелом голени и сейчас находится в медучреждении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что мотоциклист нарушал Правила дорожного движения. Он проехал на запрещающий сигнал светофора, к тому же не имел прав, полиса ОСАГО, мотоцикл не был надлежащим образом зарегистрирован.