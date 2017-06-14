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В Новокузнецке мужчина из ревности задушил двухлетнего ребенка

14 июня 2017 в 09:38

Кузбассовцу не понравилось, что к ребенку приходит отец – бывший муж его сожительницы.

Бездыханное тело мальчика мать обнаружила утром 12 июня, вернувшись с работы. Не дозвонившись в «скорую помощь» с мобильного телефона, она  решила доехать до родственницы, чтобы вызвать медиков по стационарному телефону. В гараже женщина увидела, что автомобиль заведен, а в салоне находится ее 31-летний сожитель. Мужчина был без сознания. Вытолкнув его из машины, мать уложила на заднее сиденье сына и уехала, однако к тому времени ребенок был мертв.

Сожителя женщины спасти удалось – медиков вызвал сосед. Оказалось, что новокузнечанин пытался покончить с собой, после того как задушил мальчика. Свой поступок он объяснил тем, что «устранив» ребенка, хотел избавиться от визитов в их дом родного отца мальчика.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении подозреваемого его под стражу.


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