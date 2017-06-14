В Кузбассе пройдет парад костюмов из мусора

Конкурс костюмов из вторичного сырья «Экокарнавал-2017» состоится в субботу, 24 июня, в Новокузнецке.

Принять участие в необычном показе сможет каждый желающий, достигший 12 лет. Обязательное условие – конкурсный наряд должен быть выполнен из отходов производства и потребления. Жюри оценит не только уникальность костюма, но возможность передачи его на утилизацию.

После карнавального шествия по площади будут подведены итоги и определены Экокороль и Экокоролева.

Заявки на участие принимаются на электронную почту комитета по делам молодежи администрации Новокузнецка kdm_nvkz@mail.ru до 16 июня 2017 года включительно.