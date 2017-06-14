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В Новокузнецке четверо рабочих оказались под землёй

14 июня 2017 в 13:58

Мужчины застряли в подземной цистерне на строящейся автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции 9 июня.

Известно, что один из работников подрядной организации красил внутреннюю часть бака для горючего. Мужчине внезапно стало плохо, и он не смог самостоятельно выбраться на поверхность. Тогда на помощь поспешили коллеги, однако также оказались заложниками конструкции.

Вызволить всех четверых удалось с помощью альпинистского снаряжения. Спасатели эвакуировали пострадавших и оказали им первую помощь. В результате пострадавшие получили ингаляционное отравление парами краски. От госпитализации рабочие отказались.

Фото: МБУ «Защита населения и территории Новокузнецка»


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