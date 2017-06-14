Аферист из Кузбасса выбирал жертв, ориентируясь на «счастливое» имя

Мошенник обманывал обладательниц имени Валентина, при этом женщины были ровесницами и проживали в одном районе города.

Все три пенсионерки оказались жительницами одного многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. В ходе следствия выяснилось, что кузбассовец представлялся им сыном заведующей местной аптеки, которая некоторое время назад скончалась. Ссылаясь на материальные трудности, он «одолжил» у каждой от 3 000 до 6 000 рублей.

Некоторое время назад мужчина сам проживал в этом районе и знал, как пожилые люди уважали фармацевта. При этом он оказался весьма суеверным - опробовав аферу на пожилой женщине по имени Валентина, он решил выбирать жертв именно по «счастливому» имени.

В настоящее время в отношении 39-летнего ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело. За мошенничество ему грозит до 5 лет лишения свободы.