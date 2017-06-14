В Полысаеве «любитель путешествий» добывал деньги на поездку с помощью молотка

Молодой человек избил инструментом соседку, чтобы украсть её деньги и технику.

Следствием установлено, что 20-летний злоумышленник пришёл в гости к 43-летней соседке попросить молоток. Получив инструмент, он несколько раз ударил им по голове женщину и похитил ноутбук, стоимостью 7 тысяч рублей.

Как позже пояснил задержанный, вырученные от продажи техники деньги он собирался потратить на путешествие по Сибири. Кстати, часть средств он уже успел израсходовать на поездку в Новосибирск.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».