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В Юргинском районе при пожаре погибла пенсионерка

15 июня 2017 в 11:08

Трагедия произошла вечером 14 июня в деревне Кожевниково.

Согласно предварительным выводам экспертов, частный дом загорелся в результате неосторожного обращения с огнем. Известно, что в результате пожара погибла 64-летняя хозяйка жилого помещения. Предположительно, причиной смерти пенсионерки стало отравление продуктами горения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП.  МЧС просит граждан быть предельно внимательными при разведении огня и заблаговременно заботиться об исправности отопительных печей в частных домах и дачных постройках.


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