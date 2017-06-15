В Юргинском районе при пожаре погибла пенсионерка

Трагедия произошла вечером 14 июня в деревне Кожевниково.

Согласно предварительным выводам экспертов, частный дом загорелся в результате неосторожного обращения с огнем. Известно, что в результате пожара погибла 64-летняя хозяйка жилого помещения. Предположительно, причиной смерти пенсионерки стало отравление продуктами горения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП. МЧС просит граждан быть предельно внимательными при разведении огня и заблаговременно заботиться об исправности отопительных печей в частных домах и дачных постройках.