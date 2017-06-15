Уголовное дело по факту ДТП с участием Мовшина передано в суд

Обвинительное заключение по делу о резонансном смертельном ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса утвердил первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко.

В областной прокуратуре сообщили, что расследование по делу завершено. Стороны ознакомились с материалами дела, и оно направлено в Кемеровский районный суд.

Напомним, что Юрий Мовшин обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Смертельная авария с участием Land Cruiser, за рулем которого находился бывший глава областного ГИБДД, произошло 23 апреля 2016 года. В результате столкновения с внедорожником погибли четыре девушки.

После того, как Юрию Мовшину вручат копию обвинительного заключения, суд приступит к рассмотрению дела по существу. Если Мовшина признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.