В Анжеро-Судженске пожилая женщина скончалась в стоматологическом кабинете

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Анжеро-Судженской стоматологии скончалась пожилая женщина. Информацию подтвердили в ГУ МВД.

По сообщениям правоохранителей, умерла 75-летняя женщина. Ей стало плохо во время посещения врача-стоматолога. Сейчас выясняются все обстоятельства кончины пенсионерки.

По неподтвержденным данным, женщина имела проблемы со здоровьем, а именно сердечные заболевания, но об этом она не сказала доктору.