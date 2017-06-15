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В Анжеро-Судженске пожилая женщина скончалась в стоматологическом кабинете

15 июня 2017 в 14:44

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Анжеро-Судженской стоматологии скончалась пожилая женщина. Информацию подтвердили в ГУ МВД.

По сообщениям правоохранителей, умерла 75-летняя женщина. Ей стало плохо во время посещения врача-стоматолога. Сейчас выясняются все обстоятельства кончины пенсионерки.

По неподтвержденным данным, женщина имела проблемы со здоровьем, а именно сердечные заболевания, но об этом она не сказала доктору. 


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