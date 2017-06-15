На кузбасской трассе перевернулась иномарка, а виновник уехал с места ДТП

Сегодня утром на автодороге в Топкинском районе произошло серьезное ДТП, в котором опрокинулся автомобиль Toyota Corolla. Второй участник аварии уехал.

Как было предварительно установлено, автомобиль Toyota Corolla двигался за другой иномаркой SKODA. Автомобилист за рулем Тойоты начал обгон и перестроился в левую полосу. Водитель Шкоды также начал обгонять впереди идущий транспорт, не убедившись в безопасности маневра.

Тойота вылетела на обочину дороги и перевернулась, 45-летний автомобилист госпитализирован. Водитель Шкоды с места ДТП скрылся.