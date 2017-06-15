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Кузбассовцев на следующей неделе ждет жара +36 градусов

15 июня 2017 в 15:33

Такой прогноз дает Кемеровский гидрометцентр. С конца этой недели температура воздуха в регионе будет постепенно повышаться и уже к понедельнику может достигнуть 36 градусов.

Завтра в области воздух прогреется до 27-32 градусов выше ноля, в субботу  - до 29-34 градусов, в воскресенье будет еще жарче – 30-35.

В понедельник как минимум до среды установится температура 31-36 градусов со знаком плюс. При этом отмечается, что пять дней температур 30 и выше градусов – это аномально жаркая погода для июня в регионе.


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