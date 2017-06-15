Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Пенсионерка из Кузбасса потратила более 5,5 мил...

Пенсионерка из Кузбасса потратила более 5,5 миллионов на экстрасенсов

15 июня 2017 в 16:15

В начале этого года 79-летняя женщина увидела по телевизору рекламу услуг ясновидящей и решила обратиться за помощью.

После того, как по телефону «горячей линии» женщина поведала о своих проблемах, ей перезвонила девушка и представилась Афиной. Мошенница пообещала организовать для пенсионерки паломничество по святым местам и таким образом помочь, однако для этого необходимо было перевести на счет «ясновидящей» некоторую сумму.

Далее в течение четырёх месяцев потерпевшая в несколько приёмов разными суммами перечислила аферистам на электронные кошельки в общей сложности 5 682 700 рублей.

После того, как об этом узнала дочь пожилой женщины, она заставила родственницу обратиться в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и подозреваемых, а также выясняют, в каком городе были обналичены деньги.


Читайте также

Content
Уголовное дело по факту ДТП с участием Мовшина передано в суд
Content file iwogb
В Анжеро-Судженске пожилая женщина скончалась в стоматологическом кабинете
Content 1471729922 1361001754.jpg
На кузбасской трассе перевернулась иномарка, а виновник уехал с места ДТП
Content kemerovo 18403
Кузбассовцев на следующей неделе ждет жара +36 градусов

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?