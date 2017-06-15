Пенсионерка из Кузбасса потратила более 5,5 миллионов на экстрасенсов

В начале этого года 79-летняя женщина увидела по телевизору рекламу услуг ясновидящей и решила обратиться за помощью.

После того, как по телефону «горячей линии» женщина поведала о своих проблемах, ей перезвонила девушка и представилась Афиной. Мошенница пообещала организовать для пенсионерки паломничество по святым местам и таким образом помочь, однако для этого необходимо было перевести на счет «ясновидящей» некоторую сумму.

Далее в течение четырёх месяцев потерпевшая в несколько приёмов разными суммами перечислила аферистам на электронные кошельки в общей сложности 5 682 700 рублей.

После того, как об этом узнала дочь пожилой женщины, она заставила родственницу обратиться в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и подозреваемых, а также выясняют, в каком городе были обналичены деньги.