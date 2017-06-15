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В Тисуле пожарные спасли из огня двухлетнего мальчика

15 июня 2017 в 16:26

О возгорании одного из частных домов поселка в дежурную часть сообщили соседи.

На момент прибытия сотрудников МЧС уже горела веранда, и огонь начал распространяться на жилую часть дома. Соседи не смогли пояснить, были ли на тот момент в жилом помещении люди, потому пожарным для проведения разведки пришлось проникнуть в дом через окно. В задымленном помещении они обнаружили двухлетнего мальчика. Ребенок был без сознания, его сразу передали врачам скорой помощи.

Благодаря своевременному сигналу о пожаре и оперативным действиям сотрудников МЧС малыша удалось спасти.

По предварительной версии, в момент возгорания мать мальчика вместе с двумя детьми находилась дома. Заметив пожар, она успела вынести только одного ребенка, а когда вернулась за вторым, дом уже был охвачен огнём.


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