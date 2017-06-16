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В Прокопьевском районе столкнулись иномарка и погрузчик: есть жертвы

16 июня 2017 в 11:47

В результате ДТП погиб водитель и его пассажир. Еще один пассажир легковушки травмирован.

Авария произошла около 23:00 15 июня на трассе "Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк".

Предварительно установлено, что 67-летний водитель Nissan Sunny столкнулся с впереди идущим погрузчиком. В результате ДТП погиб сам пенсионер и его 24-летний пассажир.  Еще одна пассажирка доставлена в больницу, у нее диагностированы множественные травмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.


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