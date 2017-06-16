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В Кузбассе подорожает проезд в общественном транспорте

16 июня 2017 в 15:24

Как сообщили в облдепартаменте транспорта и связи, стоимость проезда может увеличиться уже до конца этого года.

По словам начальника департамента Евгения Курапова, в настоящее время экономически обоснованный тариф на услуги общественного транспорта составляет порядка 28-30 рублей. При этом, стоимость проезда для тех, кто не пользуется никакими льготами, составляет 16-18 рублей.

По мнению чиновника, низкая окупаемость, наряду с прочими факторами, является причиной тяжелого финансового состояния государственных автотранспортных предприятий. В таких условиях поднимать стоимость проезда на один рубль не имеет смысла, а потому увеличение может составить 2-3 рубля.

В ближайшее время вопрос планируют поднять на уровне руководства.


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